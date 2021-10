“Stupenda e sensuale” Samantha de Grenet, in posa verso l’obiettivo: la FOTO infuoca il social

Samantha de Grenet, l’ex gieffina e nota showgirl, si confessa sui social scegliendo una foto che difficilmente sarà dimenticata.

Quando pensa qualcosa la dice, senza mezzi termini…questa è Samantha de Grenet, la showgirl da tantissimi anni presente costantemente in televisione e che si fa apprezzare dal suo pubblico. Seguitissima sui social, per lei Instagram è un’occasione per mandare segnali di buonumore evitando quindi polemiche e puntando sempre sull’ironia.

Come giorni fa dove sotto un mega Tapiro era in compagnia di Elenoire Casalegno scherzando sul momento goliardico. Accetta consigli, suggerimenti dai suoi fans e li ascolta; spesso infatti – a differenza di molte colleghe – interviene mostrando tutto il suo calore. E’ forse questo il motivo per cui è così seguita? La splendida figura fisica contribuisce.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Levante più bella che mai: lei senza veli, il web senza fiato – la FOTO è pura poesia

Samantha de Grenet brilla di luce propria, lo sguardo ti fulmina: la foto è da infarto

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Samantha de Grenet (@samanthadegrenet)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > “Riscalda i sogni miei”, Miryea Stabile: posa sexy in shorts da cowgirl – FOTO

Bellissima, riccia e dalla pelle ambrata….è un pieno di sensualità e bellezza. Da contrasto il total white composto da t-shirt basic e pantalone, un accostamento semplice e per nulla azzardato ma su di lei diventa qualcosa di unico. La de Grenet ha voglia di dialogare e confrontarsi sul suo profilo social infatti accanto alla foto – gradita nei modi che vedremo dopo – fa una constatazione sulla sua persona.

“Non amo le smancerie…ma sono leale e diretta e soprattutto se tengo a qualcuno sono presente con i fatti e non con le chiacchiere. Sono nel cuore di pochi per questo mio modo di fare, ma per quei pochi io ci sarò sempre” una splendida dichiarazione per chi fa parte della sua vita. Non sappiamo il motivo di questo sfogo ma il messaggio è passato, forte e chiaro.

I commenti non si risparmiano, soprattutto dal genere maschile che perdendosi nella bellezza senza età di Samantha le ha rivolto teneri parole, “Il tuo cuore è grande..❤❤❤❤❤” un messaggio condiviso in rete e che non può che gratificare la bella showgirl.