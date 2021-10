Alcune persone sembrano non riuscire a non combinare guai a causa della loro sbadataggine: scopriamo che ruolo hanno i segni zodiacali in questo

Sarà capitato a tutti, almeno una volta nella vita, di trovarsi sovrappensiero. Uno stato che può portare a distrarsi o a non fare attenzione alle situazione in cui ci si trova, causando piccoli incidenti, dimenticanze o disguidi. Alcune persone risultano più sbadate di altre, finendo per causare il più delle volte problemi. A se stesse e a chi li circonda. Secondo gli astrologi le stelle hanno un ruolo in tutto questo. Determinati segni zodiacali possiedono questa caratteristica e nulla sembra riuscire a migliorare questo loro lato. Scopriamo di quali si tratta.

I segni zodiacali più sbadati e maldestri: con loro bisogna fare attenzione

Tra i segni zodiacali più sbadati troviamo il Cancro che sembra non riuscire il più delle volte a concentrarsi sul presente. Tende ad avere la testa altrove e questo lo porta a non badare a ciò che rivela, finendo per dire cose che avrebbe dovuto tenere per sé. Inoltre, proprio per la sua sbadataggine, non si accorgerà subito dei danni potenzialmente provocati. Dovrebbe imparare a filtrare maggiormente e a focalizzarsi di più sul momento.

Poi ci sono i Gemelli che sembrano non riuscire a calmare la propria agitazione, nel bene e nel male. Non importa se siano felici ed eccitati o nervosi e arrabbiati, si esprimeranno sempre con grande enfasi coinvolgendo anche l’aspetto fisico. Agiteranno le mani, si alzeranno in piedi, continueranno a muoversi, finendo per farsi inglobare dal loro stato emotivo. Questo li porterà a diventare maldestri e a causare potenzialmente guai, specialmente in pubblico.

Anche il Sagittario rientra in questa categoria, risultando tra i segni più sbadati dello Zodiaco. Le persone nate sotto questo segno rispecchiano la classica immagine di persone maldestre. Possono perdere le chiavi di casa, dimenticarsi appuntamenti, lasciare fin troppo la pentola sul fuoco, sbattere ovunque o dire la cosa sbagliata al momento sbagliato.

Infine troviamo i Pesci che sembrano vivere in un mondo tutto loro, distaccati dalla realtà. Se da una parte questo contribuisce alla loro creatività, dall’altra li porta a non badare a ciò che li circonda finendo per risultare piuttosto sbadati. Sono la perfetta rappresentazione dell’avere “la testa fra le nuvole”.