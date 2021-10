Maria De Filippi non le manda a dire, così arrabbiata non si era mai vista. Cosa succede nello studio di “Uomini e Donne”?

Siamo abituati a vedere la regina della televisione italiana, Maria De Filippi, sempre calma e pacata, molto diplomatica ed accondiscendente, soprattutto durante le sue trasmissioni. Questa volta però qualcuno ha davvero esagerato e la conduttrice ha avuto una reazione inaspettata.

Al suo “…levati dalle scatole” è calato il gelo in studio. Il pubblico è rimasto attonito, gli occhi sgranati di molte persone hanno fatto capire che la situazione era davvero insostenibile.

Ma cosa e soprattutto chi ha provocato una reazione così forte della conduttrice? Non ci crederete mai, ma è successo davvero, ha sbattuto fuori dallo studio proprio lui.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —-> Amici 21, implacabile scenata di gelosia tra i due allievi: “Così no, che ca**o!”

“Saluta mamma e vai via”, la De Filippi come non si era mai vista

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> “Vite al Limite”. Un’esistenza traviata dal più terribile degli eventi: la storia incredibile di un paziente

Una reazione davvero inaspettata quella di Maria De Filippi che da padrona di casa detta le regole. Da anni la vediamo alla conduzione di programmi fortunatissimi e seguitissimi, quello nell’occhio del ciclone è “Uomini e Donne”.

Il protagonista di questa vicenda è Matteo Fioravanti, abbiamo tutti sognato grazie alla sua love story nata davanti alle telecamere con la bellissima Noemi. Come abbiamo visto nelle ore precedenti alla fine il tronista ha scelto proprio la ragazza come sua compagna di vita, l’opinionista Gianni Sperti ha commentato di buon grado la decisione: “Sono davvero inseparabili. E’ una scelta improvvisa, ma molto sentita”, beccandosi applausi a destra e a manca dallo studio.

Naturalmente Matteo ha fatto la sua scelta, che non è stata a cuor leggero, infatti prima di scegliere ha raccontato allo studio e ai telespettatori che davanti a se ha moltissime possibilità e che questa sua decisione è stata fatta con il cuore.

A Rassicurare il tronista è sempre Gianni Sperti che con pacatezza gli spiega che fa tutto parte del gioco e che non deve avere nessun ripensamento. Tutto filava liscio fin quando la De Filippi non lo manda a casa, ma per quale motivo?

Dopo questo botta e risposta e dopo la scelta, Maria De Filippi esclama: “Ok, Matteo. Saluta mamma e levati dalle scatole, vai”. Forse il momento è durato più del previsto o forse alla conduttrice non piacciono tutti questi giri di parole.

Fatto sta che il suo atteggiamento è stato alquanto fuori luogo ed il pubblico ha notato una certa tensione nell’aria.