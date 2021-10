Valentina Ferragni è sempre bellissima, anche ieri sera ha stupito tutti. Il suo abito fa sognare ad occhi aperti, quanta classe.

La bellissima Valentina Ferragni stupisce ogni volta di più, la sua classe avvolta dalla sua innata semplicità sono un mix perfetto che manda in estasi milioni di italiani. Valentina oltre a sfoggiare una notevole bellezza è una ragazza molto dolce e sensibile, sempre pronta ad aiutare chi è in difficoltà, soprattutto la famiglia.

In questi giorni è stata un po’ in ansia, ha vissuto dei momenti davvero tristi. Come tutti sappiamo la piccola Vittoria, figlia di sua sorella Chiara e Fedez, è stata molto male. Hanno ricoverato la piccola di pochi mesi in ospedale a causa di un brutto virus respiratorio, per fortuna nulla di grave, ora è tornata a casa tra le braccia della sua amorevole famiglia.

Valentina da zia molto premurosa, attenta e presente, ha vissuto questi giorni con un velo di paura nel cuore. Leone e Vittoria (sono fratelli) rappresentano la sua ragione di vita. Sono i nipotini che ha sempre desiderato, che ha sempre amato e protetto. Finalmente tutti hanno potuto tirare un sospiro di sollievo dopo questa brutta avventura.

Dopo la pioggia c’è sempre il sereno, Valentina festeggia un occasione speciale

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Valentina Ferragni (@valentinaferragni)

Dopo la brutta esperienza vissuta per la salute di Vittoria, l’influencer Valentina Ferragni si è rilassata per un occasione davvero speciale. Ieri è stato il compleanno di mamma Marina, un momento magico per stare insieme e riunire la famiglia.

Nella giornata di ieri tutte e tre le sorelle, Chiara, Francesca e Valentina, hanno dedicato un post su Instagram alla loro mamma. Le dolci parole d’amore sono state corredate da bellissime foto scattate in momenti diversi della loro vita. All’evento mancavano Chiara e Fedez che hanno preferito stare a casa con Leone e Vittoria ancora convalescente.

Per l’occasione Valentina ha indossato un delizioso tubino nero con bretelle in pelle, la particolarità è senza dubbio la scollatura, non in verticale come siamo solititi guardare ma in orizzontale, mostrando un décolleté assolutamente perfetto. Il dettaglio chic non è sfuggito ai fan che hanno commentato con particolare interesse lo scatto.

La Ferragni ancora una volta lascia milioni di follower a bocca aperta, ha seguito le orme di sua sorella Chiara e dobbiamo dire che sta facendo un lavoro magistrale.