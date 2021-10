Vanessa Incontrada si concede un dolce relax: gli scatti conquistano in un attimo il suo pubblico ed i like volano

Vanessa Incontrada si prepara, insieme ad Alessandro Siani, a fare le valige da “Striscia la Notizia”. I due nuovi conduttori saranno sostituiti, a partire dal prossimo 3 novembre, da Sergio Friscia e Roberto Lipari.

La coppia formata dalla spagnola e dal napoletano, dopo appena un mese dall’esordio dietro al bancone del tg satirico di Antonio Ricci, si conceda con ascolti che non sono stati il massimo. La trasmissione di Canale 5 dopo anni e anni di leadership nello share quest’anno fatica e non riesce a vincere la sfida con “I Soliti Ignoti” di Amadeus che piacciono molto al pubblico serale. E Vanessa come si consola? Ve lo diciamo noi.

Vanessa Incontrada si consola così: le FOTO

Vanessa Incontrada cerca di non pensare al calo di ascolti di “Striscia la notizia” ed in un sabato particolare come quello di oggi si concede una fuga immersa nella natura facendosi coccolare in una location esclusiva.

La bella e brava conduttrice si è rifugiata in un magico resort tra le colline bolognesi. Ha tolto gli abiti impegnativi di scena e ha scelto la comodità di una tuta.

Passeggia nel verde della residenza con tanto di cagnolina al seguito, si guarda intorno e sorride. Il suo sguardo e la sua gioia sono sempre contagiosi. E la bellezza, quella vera e autentica, alla quale ci ha abituato in questi anni, non viene mai meno, nemmeno quando si mostra nature, come mamma l’ha fatta e senza trucco perché Vanessa Incontrada è bella sempre.

Tuta nera, scarpe da tennis, occhiali da sole in mano, capelli sciolti e mossi, le lentiggini che ne contraddistinguono il volto ed “una profonda e bellissima giornata 😊🌼☀️” tutta per lei, così come l’attrice scrive a corredo dei suoi semplici ma meravigliosi scatti. Il suo pubblico l’applaude e la riempie di like sotto alle sue foto di un sabato speciale.