Adriana Volpe ieri sera durante la puntata del “Grande Fratello Vip” ha indossato un mini abito di pelle nera davvero provocante e sensuale. L’abito evidenziava bene le forme dell’opinionista che sono perfette. I fan della Volpe hanno apprezzato molto il suo outfit ed hanno commentato così: “Oggi molto casual e rock, sei bellissima”, “Il look di stasera mi piace un sacco! Ci sorprendi ogni volta”.

Adriana Volpe è lei la protagonista del Grande Fratello Vip in studio

La Volpe è indubbiamente una delle protagoniste del “Grande Fratello Vip” di quest’anno, anche se dallo studio. I suoi commenti e le sue osservazioni sono sempre degni di nota, non lascia nulla al caso e cerca di dare sempre il beneficio del dubbio a tutti i concorrenti. Tuttavia non ha paura di dire ciò che pensa, anche se rischia di incrinare i rapporti nella casa. Il suo perenne scontro con la Bruganelli, che è l’altra opinionista, spesso prende il sopravvento sulle dinamiche della casa. Le due rivali danno spettacolo con alcuni vecchi screzi tra di loro. Ma questo è quello che succede quando si uniscono due donne con un carattere forte e dinamico.

L’anno scorso gli opinionisti erano Pupo e Antonella Elia, un’accoppiata più morbida sotto certi punti di vista, ma tagliente sotto altri. Ancora prima c’è stato Pupo affiancato da una Wanda Nara un po’ incerta, il suo ruolo al “Grande Fratello Vip” è stato pressoché marginale. Adriana e Sonia dunque sono tra le opinioniste più graffianti che il “GF Vip” abbia mai visto, ma questo al pubblico piace molto. Tra le due la Volpe è sicuramente più apprezzata però, durante i vari scontri, di cui il pubblico è stato partecipe, la Volpe è sempre stata quella più difesa dai fan e supportata. La Burganelli per contro ha ricevuto più critiche e messaggi negativi per il contributo dato come opinionista.

Molti fan hanno sostenuto la Volpe specialmente dopo la questione della foto fatta dalla Bruganelli insieme a Magalli. Ecco cosa hanno scritto: “Lascia perdere Adriana a quella vipera..così ci rimetti anche tu ridi e passa avanti che hai un sorriso meraviglioso”, “Adriana da questa faida con Sonia ne esci a testa alta tu fin dall’inizio”.