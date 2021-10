Alessandra Celentano esagera con le parole: interviene Maria De Filippi

Alessandra Celentano oggi è finita nella bufera per qualcosa che ha detto ad Amici 21: Maria De Filippi è intervenuta per arginare la polemica

Alessandra Celentano è finita nelle polemiche oggi per qualcosa che è accaduto ad Amici 21. Tutto è cominciato quando Raimondo Todaro ha chiesto a Serena, una sua allieva, di ballare. I due insegnanti non sono mai d’accordo sui ragazzi e quanto accaduto oggi n’è la prova. Alessandra non ha mai nascosto di non essere per niente convinta delle capacità di Serena, e oggi ha deciso di spiegare perché la ballerina non la convince per niente. E il motivo ha scatenato immediatamente una polemica sul web, ma anche in studio.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE — > “Uomini e Donne”, Maria De Filippi arrabbiatissima lo manda a casa: “Levati dalle scatole”. Gelo in studio

Alessandra Celentano ad Amici critica Serena: è subito polemica

Visualizza questo post su Instagram U n p o s t c o n d I v I s o d a A m I c I O f f I c I a l ( @ a m I c I u f f I c I a l e)

Alessandra, infatti, alla fine della esibizione di Serena ha dichiarato di non essere convinta delle sue capacità perché la vede troppo grossa. Un commento che ha sollevato una serie di fischi e di proteste da parte del pubblico. Maria De Filippi è intervenuta immediatamente, chiedendo alla professoressa di chiarire e Alessandra ci ha tenuto a sottolineare che Serena sia una bellissima ragazza ma che non abbia il fisico della ballerina. Poi ha aggiunto: “Anche io sono stata grossa, ero come te, ero troppo alta per i miei tempi” ha chiarito, quando ha capito che poteva essere fraintesa. Serena ci è rimasta palesemente male per il commento della professoressa ma ha fatto del suo meglio per celare la delusione dietro ad un sorriso.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —-> Amici 21, implacabile scenata di gelosia tra i due allievi: “Così no, che ca**o!”

Raimondo non è stata affatto d’accordo con il commento dell’insegnante e i due hanno cominciato a litigare animatamente: Todaro e la Celentano sono sempre di più ai ferri corti.