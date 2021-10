“Amici 21”, scoppia la lite tra i due insegnanti: volano parole forti in studio

Oggi ad Amici 21 è scoppiata una nuova lite in studio tra Anna Pettinelli e Rudy Zerbi: tutto ciò a causa di una canzone che quest’ultimo ha assegnato a LDA

Oggi è andata in onda una nuova puntata di Amici che ha riscosso come al solito un grandissimo successo sui social. Non può essere altrimenti: anche quest’anno Maria De Filippi ha formato una scuola davvero molto interessante e all’altezza delle aspettative del pubblico. Tra glia allievi c’è LDA, il figlio di Gigi D’Alessio, che ha deciso di cominciare la sua carriera proprio nel talent più famoso d’Italia. Ed è proprio a causa sua, se così si può dire, che oggi Rudy Zerbi e Anna Pettinelli si sono scontrati.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE — > “Uomini e Donne”, Maria De Filippi arrabbiatissima lo manda a casa: “Levati dalle scatole”. Gelo in studio

Amici 21, Rudy Zerbi e Anna Pettinelli litigano per LDA

Visualizza questo post su Instagram U n p o s t c o n d I v I s o d a A m I c I O f f I c I a l ( @ a m I c I u f f I c I a l e )

Rudy, infatti, ha deciso di assegnare un pezzo di Gigi D’Alessio a LDA per stuzzicare Anna Pettinelli che ha più volte paragonato il ragazzo a suo padre. Dopo l’esibizione, Anna ha detto che è stato un grave errore cantare quel pezzo perché il paragone è inevitabile. Rudy ci ha tenuto a ribadire che ci sono tanti “figli di” nel mondo dello spettacolo che hanno fatto un enorme successo, sia seguendo le orme dei propri genitori che prendendo una strada completamente differente. Tra i due sono volati parole forti, Rudy ha ripetutamente dato della pazza ad Anna e ha chiesto a Maria di spegnerle il microfono, quando ha cominciato ad urlargli contro durante un quiz che lui ha deciso di fare per prenderla un po’ in giro.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —-> Amici 21, implacabile scenata di gelosia tra i due allievi: “Così no, che ca**o!”

Alla fine LDA ha ripreso la maglia, dunque anche oggi il suo posto nella scuola è salvo: Anna, però, continua a non essere d’accordo con la sua permanenza nella scuola.