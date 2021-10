“Ballando con le stelle” Selvaggia Lucarelli non ci sta: “Non lavoro così!”

Selvaggia Lucarelli è intervenuta durante il programma di Corrado Formigli “Piazza Pulita” su una questione discussa nell’ultima puntata di “Ballando con le stelle”

Durante l’ultima puntata di “Ballando con le stelle” Mietta non ha partecipato al programma visto che si è ammalata di Covid. La cantante era in collegamento da casa senza nessun sintomo evidente. A un certo punto Selvaggia Lucarelli le ha chiesto se fosse vaccinata e lei ha preferito non rispondere. Si è saputo poi che l’interprete di “Vattene amore” non si è vaccinata per questioni di salute.

La giornalista è stata intervistata da Corrado Formigli su vari argomenti, tra cui quest’ultimo, nel corso del programma “Piazza Pulita” in onda ieri su La7.

Selvaggia Lucarelli su Mietta: “Mi sembrava importante che lo dicesse”

La Lucarelli ha insistito sul fatto che le sembrava sbagliato far passare il concetto che una persona vaccinata avesse preso il virus. Inoltre la persona che condivide la stanza con Mietta e il ballerino che la affianca non hanno avuto nessun tipo di problema e non si sono contagiati.

“Un contesto molto serio perché è un contesto lavorativo. Se una persona si prende il Covid in un contesto in cui siamo tutti vaccinati e dove ci sono anche ultraottantenni e persone con malattie serie, io mi domando se lei sia vaccinata. Mi sembrava importante che lei lo dicesse”, ha aggiunto la giornalista.

Per questa semplice domanda alla cantante il Codacons l’ha denunciata per violazione della privacy. La posizione della giudice di “Ballando con le stelle” è netta e precisa e in linea generale ha espresso la sua posizione: “Io voglio che le persone che lavorano con me abbiano la mia stessa sensibilità su alcuni temi”.

Inoltre ha affermato di non volere gente accanto a lei come truccatori, parrucchieri, ballerini e via dicendo che non sono vaccinati.