Nuove polemiche a “Ballando Con Le Stelle”, dopo aver parlato di una spinosa assenza stavolta l’appello in diretta di Milly Carlucci sarà inaspettato.

Conduttrice classe 1954, nonché celebre madrina di “Ballando Con Le Stelle” sin dai primi anni 2000, la meravigliosa Milly Carlucci si è esposta in prima linea, in seguito ad una frecciatina lanciata in diretta, su un caso riguardante la trasmissione che aveva già fatto molto discutere nei giorni passati.

Al centro delle polemiche, già nella scorsa settimana, si era palesata la figura della celebre attrice, cantante e scrittrice di origini pugliesi, Mietta, che nella serata di ieri, 30 ottobre, si è trovata costretta ad assentarsi per restare isolamento a causa della sua positività al coronavirus.

“Ballando Con Le Stelle” nuove polemiche per Covid: spiazza la reazione di Milly Carlucci

La conduttrice abruzzese ha lasciato intervenire nel merito della discussione l’opinionista Selvaggia Lucarelli. La quale ha voluto trattare delle delicate questioni di privacy riguardanti l’assenza di Mietta. In quel momento presente soltanto attraverso il grande schermo del format televisivo. La frecciatina non si è fatta attendere per molto: “Se è vero che Mietta è l’unica persona non vaccinata tra di noi” quest’ultimo potrebbe essere “il più grande spot per i vaccini che possiamo fare. Qui l’unica che si è ammalata è lei“. Cosa ha avrebbe voluto intendere dunque, con tale sottesa affermazione, la nota giornalista?

A rispondere con professionalità si è poi cimentata la stessa Milly, che ha approfondito le dinamiche di sicurezza per accedere al programma imposte con rigidità dalla Rai. “Qui si entra con il Green Pass. Noi seguiamo questa regola che è nazionale e ci mette al riparo da ogni polemica. Nel nostro gruppo di autori e professionisti ce lo siamo detti e visto quello che abbiamo passato lo scorso anno ci siamo corsi a vaccinare“. Dunque la prova lampante che le regole della rete siano adatte alla situazione sarebbe, secondo Milly, proprio da ricondurre al fatto che “la positività di Mietta è stata subito riscontrata ed isolata“.

Per concludere, riportando lo studio televisivo ed il pubblico alla serenità tanto auspicata, interverrà nuovamente la conduttrice, salutando l’artista canora collegatasi da remoto durante la messa ed augurandole una più che pronta guarigione. “Sto bene“, ha poi tenuto a rassicurare infine la cantante, sperando di mettere a tacere anche quest’ultima, a quanto pare inutile, ondata di polemiche.