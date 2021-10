Carolina Stramare si è mostrata irresistibile. Una nuova serie di scatti roventi hanno stuzzicato l’immaginazione dei fan: il panorama è da infarto.

Buongiorno rovente da parte di Carolina Stramare, che ha mandato in tilt Instagram con una serie di scatti indimenticabili. L’ex Miss Italia ha stupito per l’ennesima volta i fan mostrandosi irresistibile, tanto che i contenuti hanno subito ottenuto molto successo.

Conosciuta sul web, il suo nome è diventato famoso a seguito della vittoria dell’ottantesima edizione di Miss Italia con cui ha esordito nel mondo dello spettacolo.

La ligure, classe 1999, da allora ha conquistato il grande pubblico prendendo parte a campagne pubblicitarie per importanti brand. Accanto a tutto questo da quest’estate è diventata il volto della serie B nella piattaforma Helbiz: per tre anni ricoprirà questo ruolo, impegno che l’ha resa fin da subito entusiasta.

Tra i momenti dagli studi e gli attimi sul set, la modella racconta le sue giornate su Instagram condividendo scatti in cui è sempre bellissima. L’ultimo post non è stato da meno, tanto che ha mandato in tilt il popolo del web.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Aurora Ramazzotti, la dedica per Eros: la serie di FOTO più dolci