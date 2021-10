L’ex deputata di ”Forza Italia” lascia sempre senza fiato i suoi followers con degli scatti a dir poco incantevoli… Cosa avrà preparato questa volta per i fans?

Nunzia De Girolamo ha riscosso un successo non indifferente grazie al suo debutto nel mondo dello spettacolo con il programma ”Ciao Maschio” in onda sul primo canale della rete ammiraglia, il sabato sera, in seconda serata.

Durante ogni puntata l’ex deputata di ”Forza Italia’‘ ospitava tre uomini, esponenti del mondo della politica o dello spettacolo, che si aprivano ai suoi microfoni per raccontare alcuni retroscena della loro sfera privata e pubblica.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE ——> “Lato B opera di Leonardo…”, Nunzia De Girolamo mostra il posteriore. L’ex ministra è icona di sensualità

Nunzia De Girolamo: la vista è sensazionale

SE VUOI VEDERE LA FOTO DEL LATO B DI NUNZIA DE GIROLAMO, VAI SU SUCCESSIVO.