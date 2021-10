“Bella da paura”. Veronica Ferraro, per Halloween sorprende tutti FOTO

Veronica Ferraro è pronta per Halloween: l’influencer ha deciso di condividere sui social il suo travestimento per l’occasione, che ha lasciato tutti senza fiato

Veronica Ferraro è una delle fashion blogger più amate del mondo dei social. Nata il 6 ottobre del 1987 a Milano, è diventata nota agli occhi del pubblico per essere una delle migliore amiche di Chiara Ferragni. Ad oggi è una delle più seguite insieme a lei e a Chiara Biasi. Per quanto riguarda il suo privato, è sposata con Giorgio Merlino e i due vivono per qualche mese all’anno nella meravigliosa Los Angeles. I due insieme hanno una splendida cagnolino di razza Cavalier King Charles di nome Amelia.

Veronica Ferraro pronta per Halloween: lo scatto che ha rubato il fiato a tutti

Veronica e Chiara sono molto amiche dai tempi dell’università ed è stata proprio Chiara a consigliarle di fondare The Fashion Fruit, nel 2010. Così è iniziata la sua carriera da fashion blogger che le ha permesso di collezionare numerose soddisfazioni. Così oggi Veronica ha anche un seguito tutto suo, di persone che sono davvero interessate a quello che fa e che la ritengono un modello di ispirazione. I suoi contenuti non riguardano solo questo, però, si dedica spesso anche all’alimentazione ai suoi allenamenti. Adesso però ha deciso di spiazzare tutti con uno scatto fatto in occasione della festa di Halloween che è alle porte: con un travestimento da diavoletta, ha conquistato i suoi numerosi followers sui social. Nello scatto sembra molto più giovane dei suoi anni e i suoi fans si sono complimentati con lei per la scelta del suo look.

Lo scatto pubblicato sui social ha raggiunto tantissimi likes nel giro di pochissimi minuti: per non parlare dei numerosi commenti pieni di tante belle parole.