COP26: le quattro grandi sfide del vertice internazionale

Inizia oggi la conferenza internazionale sul clima di Glasgow. Il summit proseguirà fino al 12 novembre: le promesse dei grandi.

Si apre oggi, domenica 31 ottobre, la COP26, la Conferenza Internazionale delle Nazione Unite sui cambiamenti climatici. Il vertice internazionale avrà sede a Glasgow, in Scozia, e proseguirà fino al 12 novembre. Il summit intergovernativo metterà in tavola le grandi sfide del Pianeta di fronte all’incombente minaccia del cambiamento climatico. Lo scopo è quello già indicato da Frankie, la nuova mascotte dell’ONU. Protagonista dell’ultima campagna di comunicazione a favore di una politica sempre più green, il dinosauro parlante ha invitato i leader mondiali a unire gli sforzi e a collaborare per non scegliere l’estinzione.

COP26: le quattro grandi sfide del vertice

Lo ha più volte ribadito Boris Johnson dal podio dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York. In merito alla COP26 il premier britannico ha lanciato un appello collettivo alla “maturità” e “saggezza”; l’adolescenza del mondo è giunta al termine: è tempo che l’umanità cresca. Questa domenica (31 ottobre) dà abbrivio al summit intergovernativo: a seguire le quattro grandi sfide dei leader internazionali.

mantenere le promesse non mantenute: tra queste anche quella stabilita nel 2009 a Copenhagen, in Danimarca, con l'annuncio da parte dei Paesi avanzati di 100 miliardi di dollari di finanziamenti per affiancare gli stati in via di sviluppo.

limitare il riscaldamento globale: firmato da ben 196 paesi, il trattato mira a contenere il riscaldamento globale a 1,5°C.