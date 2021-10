“Così è troppo”. Zoe Cristofoli, la FOTO in cui è scoperta: bufera sui social

Zoe Cristofoli è uno dei personaggi più amati ma anche più discussi del web. L’ultimo scatto, infatti, ha scatenato una piccola polemica sui social

Zoe Cristofoli è senza ombra di dubbio una delle donne più amate del mondo del web. La conosciamo sui social per il suo stile hardcore, per i suoi numerosi tatuaggi e per le sue relazioni con noti personaggi del mondo della televisione e dello spettacolo. Infatti, sette anni fa, Zoe ha avuto una storia d’amore con Andrea Cerioli (tronista due volte di Uomini e Donne e naufrago all’Isola dei Famosi). All’epoca Zoe era una semplice ragazza acqua e sapone, poi ha deciso di stravolgere il suo aspetto fisico diventando l’inlfuencer che noi tutti conosciamo oggi.

Zoe Cristofoli sempre più bella: ma le polemiche non mancano

Zoe è stata soprannominata sui social “la tigre di Verona”, probabilmente per i suoi numerosi tatuaggi. Ha cominciato a farli quando aveva 15 anni per pura ribellione, quando i suoi genitori stavano per separarsi. Zoe ha più volte dichiarato che i suoi tatuaggi la rappresentano, che senza non si sentirebbe più se stessa. Il più importante per lei è quello che ha fatto per sua madre, ma con il tempo ha imparato a riavvicinarsi anche al suo papà. Ed è proprio per i tatuaggi che è scoppiata una polemica sui social: Zoe ha pubblicato un meraviglioso scatto in cui ha le gambe ricoperte da delle semplice calze, da cui è possibile vedere le sue gambe tatuate. I commenti non sono mancati neanche questa volta: “Bella ma tutti questi tatuaggi ti tolgono eleganza e femminilità”. Qualcuno invece non è d’accordo con questa teoria e la considera antica e retrograda.

Nonostante questo, lo scatto ha raggiunto tantissimi likes in pochissimi minuti: in ogni caso, Zoe continua ad essere una delle donne più amate del mondo del web.