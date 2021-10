Diletta Leotta infiamma la domenica di milioni di italiani, lei è bellissima come sempre ma qualcuno ha qualcosa da ridire. Scopriamo cosa.

L’ultima domenica di ottobre per Diletta Leotta è davvero speciale, lo scatto, pubblicato pochissimi minuti fa, ha animato i sentimenti di milioni di italiani, che come sempre apprezzano la bella conduttrice sportiva.

Sono momenti davvero impegnativi per Diletta che non smette di lavorare nemmeno in un giorno festivo, si stende per terra e studia un nuovo copione, l’occhialino nero è il tocco di classe.

Per quanto la foto sia notevole a qualcuno non piace e degli haters non lesinano di certo i commenti cattivi, per quale motivo?

Battutine sessiste, Diletta Leotta presa di mira da alcuni leoni da tastiera

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta)

Stesa al pavimento, con indosso un paio di jeans molto aderenti, una magliettina striminzita color salmone, la coda di cavallo e gli occhiali neri. In mano tiene un copione che studia per il prossimo appuntamento televisivo. Diletta Leotta si fotografa così in quest’ultima domenica di ottobre e scatena il web.

La foto, per quanto poco naturale possa essere, non ha nulla che non va, anzi. Diletta è sempre bellissima anche in versione sportiva. Molti suoi follower hanno apprezzato lo scatto commentando con rispetto il momento che la conduttrice ha voluto condividere con il mondo. “Sei splendida” scrive qualcuno, “Peccato non averti come profesoressa” scherza bonariamente qualcun altro.

Altri utenti invece hanno dato sfogo alla loro fantasia sessista, commentando con frasi volgari non adatti di certo ad una donna. Diletta sembra impassibile di fronte ad ogni tipo di provocazione, la conduttrice non risponde quasi mai ai commenti negativi, talvolta si limita a mettere qualche cuore a qualcuno che la elogia e la stima.

Per quanto il web possa dare tanto in termini di notorietà, purtroppo si deve fare i conti anche con la triste realtà. Non possiamo piacere a tutti allo stesso modo e talvolta è meglio andare oltre a certe affermazioni.