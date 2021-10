Elodie ai ferri corti con Marracash: ha già voltato pagina? Avvistamento sospetto a casa della Leotta

Elodie. La cantante e show girl romana sta vivendo un momento delicato della sua vita privata. Sarebbe finita la sua love story con il rapper Marracash. Novità in arrivo

Sembra quasi una legge universale non scritta che quando qualcosa nella propria vita sta andando per il verso giusto, un’altra inesorabilmente si avvia verso il declino.

Probabilmente è lo stesso destino che sta affrontando in questo momento la cantante romana Elodie Di Patrizi. La sua carriera è al top storico al momento. Ogni suo nuovo singolo è boom nelle classifiche nazionali, osannata come sex symbol e novello personaggio televisivo. Ha incantato il pubblico durante l’ultimo “Festival di Sanremo” nelle vesti di co-conduttrice, ha vinto la seconda edizione del reality “Celebrity Hunted: Caccia all’uomo”, è stata al timone di una puntata de “Le Iene” con Nicola Savino. Non è tutto: la vedremo presto nei panni di attrice nel film “Ti mangio il cuore” del regista Pippo Mezzapesa. Tuttavia, è finita ultimamente sulle pagine di cronaca rosa a causa della (presunta) rottura con il rapper Marracash.

LEGGI ANCHE –> “Così è troppo”. Zoe Cristofoli, la FOTO in cui è scoperta: bufera sui social

Elodie: spunta il nome della sua nuova fiamma. Paparazzi sguinzagliati

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elodie (@elodie)

“Certe notti c’hai qualche ferita che qualche tua amica disinfetterà” – cantava Ligabue in un suo celebre brano. E l’amica che corre in soccorso di Elodie non è di certo una qualunque, si tratta della celebre e voluttuosa giornalista sportiva Diletta Leotta.

Le due giovani professioniste non hanno mai nascosto il sentimento di affetto che le tiene legate. A quanto pare, proprio la casa della Leotta (sita in un grattacielo di lusso nel capoluogo lombardo), è stata teatro di una serata trascorsa in allegria dalla cantante romana. Quest’ultima è stata beccata dagli obiettivi dei paparazzi della rivista Oggi mentre usciva dall’edificio.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> Royal Family, le condizioni della Regina Elisabetta dopo il ricovero

Ha catturato l’attenzione per due motivi. Il primo: l’outfit estremamente seducente che indossava, composto da tacchi a spillo e un abito nero dagli spacchi vertiginosi, mostrato già su Instagram per presentare l’installazione Bulgari Serpenti Metamorphosis.

Il secondo è più “succulento”. Sembrerebbe che Elodie abbia un nuovo accompagnatore. Terminata la storia con Marracash, è stata vista al fianco di Davide Rossi, affascinante modello e manager di Armani. Ancora nessuna conferma o smentita è arrivata dalla diretta interessata.