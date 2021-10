La bellissima giornalista Barbara Pedrotti aggiorna i suoi fan con una novità inaspettata: a piedi nudi un tocco in più sarà “essenziale”.

La sfaccettata carriera della conduttrice e giornalista classe 1982 originaria di Treno, Barbara Pedrotti, è un continuum di sorprese. In quest’ultima settimana, l’anima sportiva a 360° ed amatissima presenza su “Sky Sport“, si è dedicata ad apportare le ultime modifiche alla sua seconda abitazione in Trentino, condividendo passo dopo passo ognuna delle new entry con i suoi ammiratori su Instagram.

La trentanovenne nata sotto il segno del Toro ha firmato i suoi esordi come protagonista sportiva del piccolo schermo grazie all’esperienza vissuta nella nota trasmissione di “Bwin“. Per poi dedicarsi totalmente ad un ruolo di premiata e gratificata inviata per Sky. Alcune delle sue più amate testimonianze live dei suoi viaggi per lavoro risultano essere la “Misano World Circuit” ed ancor più recentemente “Il Giro di Sicilia“, tenutosi il mese scorso. Ma veniamo adesso di scoprire cosa ha “finalmente” ricevuto quest’oggi Barbara.

Leggi anche —>>> “Come Eva Kant” Federica Pellegrini in FOTO fa volare, è un’opera d’arte da perdere il fiato

“Finalmente!” Barbara Pedrotti bellissima a piedi nudi… poi quel tocco in più – FOTO

PER VEDERE “IL TOCCO IN PIU'” DI BARBARA PEDROTTI, VAI SU SUCCESSIVO.