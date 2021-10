Giulia Provvedi blocca Instagram in tenuta super sexy. Calze a rete e reggiseno di caramelle, le curve esplodono: sensualità che sfiora il proibito

Le Donatella conquistano il web armandosi di scatti seducenti e inconfondibile simpatia che da sempre contraddistingue i loro percorso. L’esordio risale al 2012, quando si presentano sul palco di “X Factor” come duo musicale, e da allora le sorelle gemelle hanno compiuto tanta strada nel mondo della televisione.

A partire dall’esperienza sull'”Isola dei Famosi“, che ne ha determinato la notorietà, tanto da ottenere la vittoria del reality. Svolta decisiva nella loro carriera, proseguita in tanti altri programmi, come il “Grande Fratello Vip“. Ma è su Instagram che il successo di Giulia e Silvia Provvedi registra attualmente maggiori risultati, con 1,4 milioni di followers che seguono il loro profilo decisamente originale.

Sensualità e personalità sono le chiavi fondamentali della loro proposta social, con la quale si presentano in modo semplice al pubblico, che le ama proprio per queste ragioni. Ne offrono un’esilarante quanto irresistibile dimostrazione nell’ultimo post, che in occasione della notte di Halloween regala scenari esageratamente piccanti.

Giulia Provvedi ed il suo “dolcetto” di Halloween

L’idea delle Donatella per il celebre “dolcetto o scherzetto” di Halloween è inaspettato e bollente, accolta dall’ampio popolo di fan con stupore. Solite a condividere scatti dal contenuto estremamente sexy, questa volta superano le aspettative sfiorando la censura su Instagram. Giulia Provvedi si prepara per la notte più festeggiata d’autunno in tenuta irresistibile, con un completo inusuale e rivelatore.

Calze a rete e perizoma a vita alta offrono la visione sulla perfetta fisicità della cantante, che regala le emozioni più forti nella parte superiore. L’influencer sfoggia un reggiseno composto solo da caramelle, del tutto trasparente sulle curve esplosive della cantante che sfiora il proibito. L’espressione di Silvia Provvedi al suo fianco assicura la solita dose di simpatia che caratterizza ogni loro post, e mai come questa volta il successo è assicurato.

Tripudio di like per l’immagine mozzafiato delle strepitose sorelle, che raccoglie la devozione dei fan.