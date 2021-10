Giulia Stabile, cosa l’ha salvata dal bullismo: la sua vittoria più grande

La giovane ballerina di Amici è tornata a parlare di un argomento per lei delicato, quello del bullismo, rivelando cosa è riuscita a salvarla nel momento più difficile

Vincitrice della ventesima edizione di Amici e oggi ballerina professionista del programma di Maria De Filippi, Giulia Stabile rappresenta un esempio per i più giovani. Il suo talento l’ha portata a conquistarsi il palcoscenico mentre la sua storia ha commosso e dato speranza a chi come lei è stata vittima di bullismo. La giovane ha raccontato come in passato abbia vissuto un periodo non facile, rivelando cosa sia riuscita a salvarla in un momento per lei così complicato.

La ballerina a cuore aperto: “Spesso si preferisce tacere e non condividere il disagio”

Protagonista della copertina del magazine “Ok salute e benessere“, Giulia Stabile ha parlato della sua passione, oggi diventata un lavoro. Nel corso della sua vita è stata proprio la danza a salvarla e a rappresentare per lei qualcosa di fondamentale.

“Nel momento di massima vulnerabilità e fragilità della mia vita la danza ha rappresentato un’ancora di salvezza“, ha spiegato la ballerina che ha più volte raccontato di come sia stata vittima di bullismo in adolescenza.

Dall’aspetto fisico alla sua timidezza, a scuola è stata oggetto di prese in giro e atti vili mirati a farla soffrire. Un periodo difficile che ha portato Giulia a chiudersi a riccio e a trovare solo nella danza la sua valvola di sfogo. In lei nacque un senso di inadeguatezza, che spesso porta a non reagire dinnanzi alle ingiustizie. “Inadeguatezza mista a vergogna, che contribuisce a far tacere e a non condividere il disagio“, dichiara.

Nel ballo ha però trovato la sua salvezza ed è anche grazie alla sua grande passione che oggi è riuscita a raggiungere il successo. Durante il suo percorso nel talent di Canale 5 la giovane ha lavorato sodo per migliorare come ballerina ma l’esperienza l’ha aiutata a maturare anche come donna.

Oggi Giulia ha una consapevolezza diversa e non ha più paura di mostrarsi per quello che è. Milioni di persone hanno trovato in lei un appoggio e la ringraziano quotidianamente per il messaggio che ha contribuito a diffondere.