Pronti a restare folgorati dal caldo panorama condiviso da Caterina Balivo? “Queste dune sono un sogno ad occhi aperti”.

Dopo essersi non poco divertita ed aver conquistato il suo pubblico grazie ad un travestimento che sembra ricordare per alcuni dettagli il capolavoro Disney-Pixar di “Coco” adottato per la ricorrenza di Halloween in diretta da Dubai, l’ex modella e conduttrice di origini partenopee, Caterina Balivo, ha optato per una nuova apparizione ancor più degna di nota.

Continuando la sua emozionante gita fuori porta, oltreoceano e mai così lontano dalla penisola italiana, la nota giudice a “Il Cantante Mascherato” e protagonista di “Vieni Da Me“, ha desiderato pubblicare in queste ore sul suo profilo Instagram una serie di istantanee risultate da ogni angolazione, secondo il parere dei suoi fan, come dalle “inebrianti sorprese“.

Leggi anche —>>> “GF Vip”, grave scivolone della concorrente più amata: richiesti provvedimenti

“Guarda che dune!” Caterina Balivo mostra il lato più caldo, è un panorama da sogno – FOTO

PER VEDERE LE “DUNE DA SOGNO” DI CATERINA BALIVO, VAI SU SUCCESSIVO.