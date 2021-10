Guendalina Tavassi riesce a sorprendere sempre tutti con la sua bellezza e la sua simpatica. Questa volta ha lasciato tutti a bocca aperta. E’ fantastica!

Siamo tutti abituati alla super Guendalina Tavassi che con la sua energia, la sua simpatica, la sua notevole presenza, ci rallegra le giornate. Diventata famosa grazie al “Grande Fratello”, la Tavassi, negli anni, è riuscita a ritagliarsi un posticino nel mondo dello spettacolo, che cura con notevole interesse.

Immediatamente dopo questa prima esperienza è stata chiamata in diversi programmi televisivi come opinionista, molti brand l’hanno scelta come volto pubblicitario e su Instagram è diventata una vera influencer, all’attivo vanta 1,2 milioni di follower.

Guendalina lascia i fan senza parole, che donna meravigliosa

