“Pazzescaaa”, Michela Quattrociocche svela il suo look per Halloween: la somiglianza è spaventosa. Bollente – FOTO

L’ex attrice e mamma ha postato uno scatto che racconta il suo travestimento per Halloween, una bomba di eros allo stato puro.

Ha esordito giovanissima al fianco di Raoul Bova in “Scusa, ma ti chiamo amore”. Era il 2008 e lei era una giovanissima attrice alle prime armi, bellissima e con un sorriso felice che ha fatto innamorare milioni di italiani.

Oggi la vita di Michela Quattrociocche è decisamente cambiata, ha abbandonato il settore spettacolo e ha dirottato verso quello della mamma a tempo pieno per seguire le figlie Aurora e Diamante di 11 e 7 anni.

Anche la storia d’amore con il compagno Giovanni Naldi prosegue a gonfie vele, le foto testimoniano un grande amore in netta crescita. Curiosi di sapere come si è vestita Michela per Halloween? Spettacolare il suo look!

Michela Quattrociocche ci ha preso gusto, più bella dell’originale!

“ Happy 🎃👻 Halloween Chi di voi lo festeggia?” ha scritto Miky accanto all’ultimo post Instagram che la descrive femminilissima nelle vesti di Úrsula Corberó che ne “La Casa di Carta” è Tokyo.

Michela è addirittura più bella dell’originale con tanto di canotta bianca scollata, pantaloni della tuta rossa annodati in vita, combact ai piedi, finto fucile in mano e la parrucca a bob scalata sulle orecchie.

Fondale bianco che ne enfatizza la figura magra e longilinea che per la foto ha scelto di rannicchiarsi a terra in procinto però di scattare all’inseguimento proprio come farebbe la sua eroina.

Si tratta di uno scatto di qualche anno fa, come ricorda una fan tra i commenti, ma il suo personaggio è più che amato ancora oggi visto che solo poche settimane fa è stata mandata in onda l’ultima serie su Netflix.