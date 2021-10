Due strade diverse per Francesco Montanari ed Andrea Delogu. Adesso il futuro di coppia per entrambi sarebbe più chiaro all’orizzonte.

Dopo essere stati uno al fianco dell’altra formando una coppia dal feeling travolgente e che aveva lasciato non poco innamorare anche la loro ragguardevole schiera di fan nel corso del tempo, a partire dal lontano 2016, l’attore romano Francesco Montanari e la poliedrica artista, Andrea Delogu, si sono definitivamente separati senza alcun preavviso all’inizio di questo 2021.

A distanza di quasi un anno dalla scelta intrapresa dai due esponenti della celebre love story, un’avvisaglia sul futuro romantico di entrambi avrebbe in questi giorni lasciato presagire l’accendersi di una nuova fiamma. E non soltanto per la conduttrice e scrittrice dall’iconica rossa chioma. Ma anche per l’amato protagonista de “Il Cacciatore“.

Nuova fiamma per Francesco Montanari, volta pagina dopo Andrea Delogu: il nome

Mentre l’entusiasmo dell’irresistibile Andrea è stato sorpreso dal settimanale di “Diva e Donna” in uno scambio di meravigliose tenerezze per le vie di Milano in compagnia dell’affascinante fotomodello Luigi Bruno, la risposta di Montanari sarebbe giunta all’occhio curioso del pubblico in una via più personale e diretta. Ovvero, attraverso l’utilizzo in queste ore del suo profilo social.

Nella giornata di ieri, 30 ottobre, il noto interprete del “Libanese” nella pellicola realizzata da Stefano Sollima, di “Romanzo Criminale”, ha condiviso nelle sue storie Instagram un indizio che non è passato inosservato. In contemporanea alla pubblicazione di un post in solitaria che lo ritrae sereno e pensoso nel corso di una gita in barca a vela, sarebbe apparsa in un video una donna dalla bionda chioma.

Tale personalità comparsa inavvertitamente sul suo profilo non avrebbe però voluto far sì che la sua identità venisse totalmente rivelata. Preferendo non farsi riconoscere completamente. Che questa new entry dal netto caschetto biondo, apparsa nelle immagini a scadenza giornaliera, sia davvero la nuova fiamma dell’attore? Per il momento è soltanto una supposizione. Adesso non resta che attendere nuovi aggiornamenti.