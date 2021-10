Salernitana-Napoli, le pagelle e il tabellino del derby andato in scena questo pomeriggio alle ore 18.

Il Napoli, dopo aver interrotto a Roma la striscia di 8 vittorie consecutive con un pareggio, è tornato alla vittoria superando il Bologna per 3 a 0. Gli azzurri vanno a far visita alla Salernitana in questo derby di domenica 31 ottobre. Il match non è per nulla semplice: dopo il cambio di guida tecnica, i granata hanno vinto la prima partita fuori casa battendo per 2 a 1 a Venezia.

Gli azzurri giocano un brutto primo tempo, non riuscendo mai ad impensierire la difesa avversaria. Arrivano 9 tiri, ma tutti fuori dallo specchio. La squadra di casa si difende con ordine ma crea poco in attacco. Nel secondo tempo, la squadra di Colantuono inizia a pressare a tutto campo e mette in difficoltà gli ospiti. Dopo i cambi, però, cambia l’inerzia del match: Elmas e Petagna creano subito i presupposti per un’azione offensiva: dopo batti e ribatti, Zielinski controlla un grande pallone e batte l’estremo difensore con un tiro sporco ma efficace.

Salernitana-Napoli le pagelle e il tabellino

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Inter-Udinese 2-0, doppietta di Correa nella ripresa: le pagelle e il tabellino

SALERNITANA – Belec 6; Zortea 5.5, Strandberg 6, Gyomber 6, Ranieri 6.5; Kastanos 4.5, Di Tacchio 5, Schiavone 5.5; Ribery 5.5; Bonazzoli 6(Obi 6), Gondo 5.5. All. Colantuono

NAPOLI – Ospina 6; Di Lorenzo 6, Rrahmani 6.5, Koulibaly 5, Mario Rui 6; Anguissa 6.5, Fabian Ruiz 6.5, Zielinski 7; Politano 5.5, Mertens 5( Elmas 6.5), Lozano (Petagna 5). All. Spalletti

Reti: Zielinski

Note: Espulso Kastanos per fallo su Anguissa; Espulso Koulibaly per trattenuta su Simy da ultimo uomo

Leggi anche —> Hellas Verona-Juventus 2-1 le pagelle e il tabellino: Simeone stende i bianconeri con una doppietta

Il Napoli, prima di giocare contro il Verona domenica prossima, scenderà in campo contro il Legia Varsavia in Europa League. Gli azzurri devono vincere per continuare a sperare nella salvezza. Per la Salernitana, invece, partita difficilissima a Roma contro la Lazio in programma domenica prossima alle ore 18.