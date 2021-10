“Hai infinite risorse”, Samantha De Grenet le aderenze esaltano le forme. Da modella a sportiva il passo è breve: ipnotica – FOTO

Samantha De Grenet manda in estasi i fan di Instagram con una foto di altissimo profilo: da modella a sportiva il passo è breve.

La showgirl e modella Samantha De Grenet ha fatto sognare i tantissimi followers in occasione di un Halloween di fuoco.

La principessa della tv e del gossip, protagonista di diversi reality show in Mediaset ha intenerito il cuore dei fan con uno scatto che esalta ai massimi livelli la sua incredibile bellezza.

Per diverso tempo, Samantha ha ricoperto il ruolo di conduttrice per poi diventare un emblema dello spettacolo, apprezzata da tutti. Il suo enorme successo lo si deve alla tenera età di 14 anni, quando ha portato a casa il premio di “modella“.

Un successo unico ed esclusivo che le ha permesso di farsi strada proprio come sognava sin da bambina. Oggi, a distanza di tempo, la De Grenet non smette di far parlare di se. Il tempo è stato davvero sovrano e ad oggi non tradisce le attese neanche in altre vesti

