Le pagelle e il tabellino di Sassuolo-Empoli, gara valevole per l’undicesima giornata del campionato di Serie A, appena terminata

La gara tra Sassuolo ed Empoli entra subito nel vivo: al 9′ Kiriakopoulos aggira Stojanovic con un tunnel e crossa per Scamacca però non è preciso nel controllo sciupando una ghiotta occasione a tu per tu con il portiere.

Al 17′ Di Francesco arriva davanti alla porta e lascia partire un tiro potente ma centrale, nessun problema per Consigli. Al 43′ Frattesi galoppa verso l’area avversaria la passa a Traorè in area che si allarga e crossa dal fondo, Tonelli nel tentativo di chiuderlo spiazza il proprio portiere. A seguito dell’autogol del difensore l’ivoriano ex Empoli non esulta.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Inter-Udinese 2-0, doppietta di Correa nella ripresa: le pagelle e il tabellino

Sassuolo-Empoli, le pagelle e il tabellino della partita

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Hellas Verona-Juventus 2-1 le pagelle e il tabellino: Simeone stende i bianconeri con una doppietta

L’Empoli lancia segnali importanti all’inizio del secondo tempo con due occasioni enormi. In una delle due, Henderson calcia, Consigli non ci arriva ma interviene Ferrari salvando sulla linea. Il Sassuolo risponde con il solito Traore che punta Tonelli sposta la palla sul destro e tira, la sua conclusione termina di poco al lato.

Lopez detta la profondità e serve Scamacca in area, Tonelli questa volta è attento ed evita la doppietta del Sassuolo. L’Empoli ci prova ma gli emiliani creano di più come in occasione del tiro di Boga dove Vicario salva ancora una volta. All’82’ Chiriches abbatte Cutrone in area ed è rigore per i toscani, che viene trasformato da Pinamonti.

Al 92′ Zurkowski porta in vantaggio clamorosamente l’Empoli: Henderson crossa basso e teso per il polacco che tira un bolide imparabile.

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli 6; Toljan 6 (Muldur s.v.), Chiriches 6, Ferrari 6,5, Kiriakopoulos 6,5; Lopez 6,5, Frattesi 6,5 (85′ Harroui s.v.); Berardi 6, Raspadori 5,5 (71′ Boga 6,5), Traore 6 (71′ Henrique 6); Scamacca 5,5 (62′ Defrel 6). All.: Dionisi 6

Empoli (4-3-2-1): Vicario 6,5; Stojanovic 5,5, Tonelli 5,5, Viti 6,5, Marchizza 6 (80′ Parisi s.v.); Haas 5,5 (85′ Zurkowski 7), Stulac 5,5 (80′ Aslani s.v.), Bandinelli 5,5 (62′ Cutrone 6); Henderson 6, Di Francesco 5,5 (87′ Romagnoli s.v.); Pinamonti 7. All.: Andreazzoli 6

Arbitro: Luca Massimi della sezione di Termoli

Reti: 43′ (aut.) Tonelli (E), 83′ (rig.) Pinamonti (E), 92′ Zurkowski (E)

Ammoniti: Scamacca, Stojanovic, Raspadori, Defrel

Con questa vittoria l’Empoli si porta a 15 punti, a pari merito con Verona e Juventus, scavalcando il Sassuolo a quota 14.