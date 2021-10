Tatsiana Paulava è una donna non adatta ai deboli di cuore, ogni suo gesto ti porta dal paradiso all’inferno. Quanta sensualità in quelle curve.

Tatsiana Paulava non ha bisogno di tante presentazioni ma nel caso in cui non la conosciate dovete sapere che è una modella russa e la sua vita è avvolta dal mistero. Ha deciso di venire in Italia dall’Est qualche anno fa, in un attimo è diventata una star su Instagram e sulle riviste patinate.

Oltre a quello che vediamo dal suo profilo social e sui magazine di tutto il mondo, altro non conosciamo. I suoi scatti sono V.M. 18 anni, la modella è troppo per chiunque ed il suo corpo, il suo sguardo, la sua sensualità, dominano con facilità il web.

Ogni volta che Tatsiana pubblica i suoi lavori fotografici, c’è il delirio, milioni e milioni di cuoricini si fanno strada tra animi impazziti e desiderosi di vedere di più, sempre di più, anche se ormai non ha più nulla da mostrare dal momento che conosciamo ogni cm del suo corpo perfetto.

L’abito giallo sale su, Tatsiana si accarezza delicatamente e sorride

