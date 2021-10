Tragico incidente sulla provinciale: morto ragazzo di 25 anni, feriti i tre amici

Un ragazzo di 25 anni è morto ed i suoi tre amici sono rimasti feriti in un incidente stradale avvenuto la scorsa notte sulla provinciale 6 a Robbio (Pavia).

Ancora sangue sulle strade del nostro Paese. Durante la scorsa notte, un ragazzo di 25 anni è morto e altri tre giovani sono rimasti feriti in un tragico incidente avvenuto a Robbio (Pavia). Il gruppo di ragazzi, dopo aver preso parte ad una festa, viaggiava a bordo di un’auto che è uscita di strada e successivamente si è ribaltata in un campo. Inutili i soccorsi per il 25enne, che è stato sbalzato fuori dall’abitacolo. Gli altri tre amici sono stati trasportati in ospedale in codice giallo.

Un ragazzo ha perso la vita e tre suoi amici sono rimasti feriti. Questo il drammatico bilancio dell’incidente avvenuto la scorsa notte, tra sabato 30 e domenica 31 ottobre, sulla strada provinciale 6 nel territorio di Robbio (Pavia).

La vittima del sinistro è Luca Piscitello, 25enne di Cilavegna. Secondo quanto riportano alcune fonti locali e la redazione de Il Giorno, Piscitello e tre amici, una ragazza di 22 anni e due 19enni, dopo essere stati ad una festa, si trovavano a bordo di un’auto, una Bmw 180. Il 25enne, per cause ancora da determinare, in prossimità di una curva, ha perso il controllo della vettura che è finita fuori strada e si è ribaltata in un campo adiacente alla carreggiata. Nell’impatto, la vittima è stata sbalzata fuori dall’abitacolo finendo schiacciata sotto il peso del veicolo.

Sul luogo della tragedia, in pochi minuti, sono intervenuti i vigili del fuoco e l’equipe medica del 118. Per Luca non c’è stato nulla da fare: i soccorritori hanno potuto solo constatarne il decesso. Gli altri tre giovani a bordo, rimasti feriti non gravemente, scrive Il Giorno, sono stati trasportati presso gli ospedali di Novara e Vigevano.

Oltre ai soccorsi, intervenuta anche la Polizia Stradale che ora sta cercando di determinare le cause e la dinamica del drammatico incidente. Dai primi riscontri, riporta Il Giorno, pare che nessun altro veicolo sia rimasto coinvolto.