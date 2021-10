Ventinovenne perde la vita durante una maxi rissa: dieci feriti in tutto

Triste bilancio per la maxi rissa scoppiata a Borgo Montello di Latina: dieci feriti e un morto

Finita in tragedia la maxi rissa che ha visto protagonisti, la notte scorsa, gli appartenenti della comunità indiana di Borgo Montello di Latina. Bastoni e pistole tra le armi adoperate dai partecipanti: un’aggressione violenta su cui indaga ancora la polizia allo scopo di far luce sull’accaduto.

Non sarebbero ancora chiari i motivi della contesa, probabilmente accesasi in seguito a contrasti interni alla comunità. L’unica certezza è rappresentata dalle armi in ferro utilizzate, oltre che dai dispositivi d’arma da fuoco che, tuttavia, non avrebbero causato danni tra i presenti.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Tragico incidente sulla provinciale: morto ragazzo di 25 anni, feriti i tre amici

Latina: muore un uomo nel corso della rissa esplosa nella comunità indiana

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Scomparso durante una passeggiata: si concludono tragicamente le ricerche

Un ventinovenne morto e dieci feriti, questo il triste bilancio di una lite finita in tragedia e scoppiata la scorsa notte a Borgo Montello di Latina, all’interno della comunità indiana. Sul posto, la polizia scientifica ha effettuato una perlustrazione rinvenendo due bastoni in ferro e tre bossoli esplosi.

Non sono ancora noti i motivi della discussione, forse inerenti dinamiche interne alla comunità indiana. La lite furiosa ha però coinvolto numerose persone che hanno riportato ferite e che sono state condotte, fortunatamente senza pericolo di vita, negli ospedali delle località vicine.

Non c’è stato purtroppo niente da fare per un giovane uomo indiano di ventinove anni. L’unica vittima, infatti, risulta essere un appartenente alla stessa comunità in seno alla quale è scoppiata la lite, un uomo che ha perso la vita in seguito ai traumi conseguenti l’aggressione a suon di sprangate. Sarebbero stati sparati, inoltre, anche dei colpi d’arma da fuoco che, avrebbero potuto mietere un numero superiore di vittime ma che, per fortuna, non hanno raggiunto nessuno.

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Latina, sono comunque tuttora in corso. Si attende che si faccia al più presto chiarezza sull’intera vicenda.