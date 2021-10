Veronica Gentili, bellissima e professionale. Il suo charme lascia senza parole, milioni di follower a bocca aperta per la giornalista di Rete 4.

La bella e professionale giornalista Veronica Gentili riesce ogni volta a smuovere gli animi di milioni di follower. La sua aria da professoressa severa è molto apprezzata dal web così come le sue foto postate prima di ogni puntata di “Controcorrente Tv” in onda su Rete 4.

Non sappiamo molto della vita privata di Veronica, tiene molto alla sua privacy, quello che possiamo dirvi però è che nasce come attrice, nel 1999 ha debuttato al cinema nel film di Gabriele Muccino, “Come te nessuno mai”. Questa sua passione la spinge a diplomarsi nel 2006 all’Accademia di arte drammatica ed inizia a lavorare nel mondo dello spettacolo, la televisione diventa il suo mondo ed è ben felice di coltivare questa sua grande passione.

Tra debutto al cinema e diploma, Veronica si interessa anche al giornalismo, nel 2015 riesce ad ottenere il tesserino da pubblicista ed inizia a lavorare su LA7, alla conduzione di “Piazzapulita”.

Dopo questa prima esperienza nel settore dell’informazione, per Veronica si aprono le porte di importanti collaborazioni che continuano ancora oggi.

“Quanta classe, che spettacolo”, Veronica Gentili infiamma gli animi

Ogni volta è sempre la stessa storia, prima di andare in onda, Veronica Gentili, posta le foto degli outfit ed i follower vanno in tilt. La giornalista sfoggia look davvero unici, tubini, camicette, pantaloni, gonne, décolleté, tutto il necessario per valorizzare la sua notevole bellezza.

Anche ieri sera, Veronica, ha regalato un momento unico ai suoi fan, che su Instagram sono 148 mila. Seduta alla scrivania incrocia le gambe impreziosite da un pantalone nero palazzo, décolleté vertiginose in tessuto nero e una camicetta bianca semplice che presenta però una notevole scollatura che a tratti mostra il paradiso.

Elegante, raffinata, sensuale, maliziosa, Veronica Gentili è tante cose, i follower alla vista dei suoi scatti sono letteralmente impazziti, una pioggia di commenti si leggono tra le fila di Instagram. “Sei una donna bellissima” scrive qualcuno con molta sincerità, “Grazie perché ci sei sempre” scrive qualche altro, ed una valanga di emoticon colorano ogni complimento.

Tutti amano la bella giornalista che con serietà e mistero si lascia coccolare dai suoi amici virtuali.