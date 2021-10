Nuovo travestimento da felino per la procuratrice, ma non a prova d’incendio: il “dolcetto o scherzetto” di Wanda Nara passa alla storia.

La conduttrice, procuratrice e showgirl di origini argentine, nonostante sia di giorno in giorno più propensa a separarsi definitivamente dal calciatore Mauro Icardi, Wanda Nara continua a dimostrarsi in ottima forma e piena d’entusiasmo attraverso il suo seguitissimo profilo Instagram.

Quest’ultima visione che la sensuale e sportiva protagonista trentaquattrenne di “Dazn” ha deciso di donare al suo pubblico in rete si è rivelata in pochi istanti come un’irresistibile parentesi di fuoco. Attenzione che “ustiona“, avrebbe così espresso il suo parere uno dei primi ammiratori ad aver visualizzato il contenuto pubblicato in queste ore.

Leggi anche —>>> “Stratosferiche” Miriana Trevisan sfrenata in diretta: zoom sulle forme disarmanti – FOTO

“Ustiona!” Wanda Nara a gattoni nel completino leopardato, il divano va in fiamme – FOTO

PER VEDERE IL “COMPLETINO LEOPARDATO” DI WANDA NARA, VAI SU SUCCESSIVO.