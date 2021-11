“Ammicco a te che mi guardi”, Anna Falchi seduta sulle scale scopre tutto nei punti giusti: bellezza invalicabile – FOTO

Anna Falchi rivoluziona la giornata dei followers con una serie di pose provocanti che non lasciano spazio alle parole. Tu quale preferisci?

La conduttrice televisiva e showgirl, Anna Falchi ha rimarcato la sua irraggiungibile bellezza con una serie di scatti a luci rosse.

Il tempo passa inesorabile, ma la splendida e intramontabile showgirl non vuol saperne di tirare i remi in barca. Anzi, l’attrice laziale ha ancora impressa quella voglia di sorprendere e fare ancora tutta la differenza di questo mondo.

Non a caso gli addetti le avevano attribuito l’etichetta di “sex symbol” degli anni ’90 e 2000′. Una condizione che non intende affatto abbandonare, consapevole della grandezza dei propri mezzi e delle proprie qualità di artista a tutto tondo.

In queste ultime settimane l’accanita tifosa della Lazio ha fatto sognare milioni di appassionati di calcio, ad occhi aperti. Basta soltanto una vittoria della compagine di Sarri per far scatenare tutte le qualità da modella di rilievo, sulla personale pagina Instagram, mai così ‘trafficata’ e bollente come in questo periodo

Anna Falchi e il “Poker” di FOTO a luci rosse: fan in delirio incontenibile

