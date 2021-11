Arisa ha alzato la temperatura di “Ballando con le stelle” con un costume di scena inaspettato per lanciare un importante messaggio.

Trasparenze e curve irresistibili in vista. Arisa ha lasciato il pubblico di “Ballando con le Stelle” senza fiato con un’esibizione unica indossando un costume di scena sorprendente. La mise è stata sfoggiata nell’ultima puntata andata in onda lo scorso sabato durante la quale la cantante è scesa in pista, nonostante si fosse infortunata qualche giorno prima.

Classe 1982, di Genova, si è ripresa riuscendo così a danzare al fianco di Vito Coppola, ballerino molto apprezzato per la sua pazienza. A ritmo di musica ha messo in scena una coreografia unica improntata sul paso doble in cui ha sfoggiato una mise inaspettata: oltre a mettere in risalto le sue forme irresistibili, è stato un mezzo per comunicare un importante messaggio.

Arisa: costume di scena sbalorditivo per lanciare un importante messaggio

Durante l’ultima puntata di “Ballando con le Stelle” Arisa ha lasciato il segno con un costume di scena inaspettato, capace di esaltare non solo la sua bellezza rovente, ma anche lanciare un messaggio di sensibilizzazione.

Composto da un bustino di raso trasparente dalla profonda scollatura, abbinato a un paio d culotte impreziosite da frange in pelle, a colpire tutti una scritta sul seno dell’artista.

“Ddl Zan”, le parole che si leggono sul sue curve. Il messaggio è arrivato a margine del blocco del decreto contro l’omofobia, la cui discussione è stata rimandata tra sei mesi. Tra il coro di voci rammaricate a seguito di questa decisione, si aggiunge quella della concorrente.

Da sempre pro “Ddl Zan” ha scelto di adornare il suo corpo con questa scritta, per ricordare l’importanza di questa legge. Una scelta che è stata molto apprezzata dal pubblico e anche dai giudici.

In particolare Fabio Canino ha espresso il suo consenso in linea con il mood del format di Milly Carlucci da sempre incentrato sull’inclusività ricordando come edizione, dopo edizione siano stati applauditi tutti, anche quelli che sbagliavano.