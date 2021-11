“Riusciresti a non essere strafi**?” Belen Rodriguez lo mostra dopo tanto tempo – FOTO

La modella argentina Belen Rodriguez senza freni in una foto che ha subito sollevato l’umore dei followers.

Belen Rodriguez è bella, passionale…non le manca proprio nulla. Una donna in carriera che si divide tra i numerosi impegni lavorativi ed i suoi figli a cui non fa mancare mai la sua presenza. Una donna con la “D” maiuscola e anche se molte – sicuramente per invidia – amano attaccarla, la verità è che di Belen ce n’è una sola e questo le va riconosciuto.

Che sia poi una bomba di sensualità anche quando dorme – e questo è stato oggetto tempo fa di un simpatico meme – ne dobbiamo prendere atto. Non ci resta che ammirarla nelle sue foto dove qualsiasi lato esca fuori è pura passione. Come nell’ultimo post dove la domanda di un fan esprime perfettamente questo stato d’animo diffuso.

Belen Rodriguez, lo mostra dopo tanto tempo: i fans esplodono di gioia

Una foto che lascia senza fiato, Belen ha fatto centro! Lei appare bellissima, irresistibile. In piscina, la showgirl mentre sfoggia uno dei suoi bikini – molto probabilmente del suo brand, “Me Fui” – ma quello che incanta soprattutto è l’espressione della bella argentina: sorride. Così come lei stessa commenta la foto, puntando tutto su quel bellissimo volto che finalmente è avvolto in questo tenero sorriso.

Senza trucco, senza capelli sistemati ma solo una foto spontanea di quelle che ti rubano il cuore mostrando una bellezza senza precedenti. “Per favore, riusciresti a non essere strafi** almeno una volta nella vita, almeno in una foto?? Te lo chiedo gentilmente, ne va della mia sanità mentale e fisica” una domanda più che legittima del fan che rimane colpito da questa luce che emana la Rodriguez.

“Sei bella e carismatica” o “Non perdere mai il sorriso” sono alcuni dei commenti lasciati anche dalle fans che apprezzano questa “nuova Belen”. Tra le storie appare l’immagine toccante nella quale scrive: “Grazie per proteggermi sempre”. Insieme al suo papà, si perde e si lascia andare in una coccola infinita.