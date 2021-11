“Anche diabolica, resti un angelo” Bianca Atzei, le trasparenze esaltano un dècollète esplosivo: sguardo magnetico – FOTO

Bianca Atzei riscatta il suo periodo in preda alla disperazione con una serie di foto diaboliche che mettono a dura prova la concorrenza.

La cantante, ex artista e protagonista sul palcoscenico dell’Ariston di Sanremo, Bianca Atzei ha lasciato i fan a bocca aperta in occasione di una delle notti di maggior rilievo dopo la drammatica notizia che l’ha gettata nello sconforto più totale.

Il travagliato concepimento della vip si è trasformato in un vero e proprio incubo al termine del suo processo. Bianca era la showgirl più felice del mondo, fiera di dare a tutti la buona novella per l’arrivo della tanto agognata cicogna.

Tuttavia dopo un periodo di lunga e difficile attesa, la cantante ha rotto il silenzio sui social e ha lacerato il cuore dei fan. “Ho perso il mio bambino” è il “grido” di disperazione che aveva lanciato su Instagram.

Una notizia davvero inaspettata arrivata come un fulmine a ciel sereno per lei, pronta a diventare la mamma per eccellenza di suo figlio

Bianca Atzei, il riscatto immediato dopo il dramma: diabolica e sensuale

