La bellissima giornalista lascia esterrefatti tutto il suo pubblico con uno dei suoi soliti scatti da togliere il fiato. Bellezza impareggiabile!

Monica Bertini è una delle donne più desiderate e ammirate del momento. La bellissima giornalista sportiva ha ammaliato i suoi followers con uno scatto dove mette in risalto tutta la sua proverbiale bellezza.

Sensualità e fascino fanno da protagoniste in questo scatto, ma conosciamo meglio Monica Bertini.

Laureata in ‘Scienze della Comunicazione’, consegue un master in giornalismo televisivo e si specializza per quella che poi diventerà la sua carriera. Diventa giornalista pubblicista in Emilia-Romagna, dopo la gavetta nelle tv locali approda a Sportitalia. Nel 2014 passa a Sky e nel 2016 a Mediaset dove attualmente conduce ”Pressing”.

“Bella e impossibile”, Monica Bertini incanta

