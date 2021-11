“Disumano”, l’annuncio di Fedez: il momento tanto atteso è arrivato

Fedez aveva annunciato l’arrivo di una sorpresa che avrebbe lasciato senza parole i suoi fan e ha mantenuto la promessa: presentato il nuovo progetto, “Disumano”

Non aveva nascosto ai suoi fan che fosse in arrivo una sorpresa speciale e Fedez ha mantenuto la promessa data. Lo ha fatto al termine di una settimana piuttosto complessa, che lo ha portato a vivere giorni di grande preoccupazione. La figlia Vittoria è stata ricoverata alcuni giorni in ospedale, a causa di un virus comune tra i bambini che ha generato alcune complicazioni. La bambina ora sta bene ed è potuto tornare a casa con i suoi genitori. Così l’artista ha potuto dedicarsi al lavoro, comunicando il tanto atteso ritorno.

Fedez presenta il nuovo album “Disumano”: quando uscirà

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FEDEZ (@fedez)

Dopo aver dominato l’estate con il singolo “Mille” -realizzato insieme ad Achille Lauro e Orietta Berti– e aver emozionato il pubblico con “Meglio del cinema“, dedicato alla moglie Chiara Ferragni, Fedez annuncia ufficialmente l’uscita del suo nuovo album.

Si intitolerà “Disumano” il progetto discografico che segue “Paranoia Airlines“, uscito nel 2019. Un disco tanto atteso, realizzato negli ultimi due anni, che uscirà il prossimo 26 novembre. L’album sarà in preordine a partire dal 2 novembre.

La copertina raffigura un’opera artistica: due statue che ritraggono proprio il cantante. “Sono vere, fatte in marmo da Francesco Vezzoli” -spiega l’artista- “il titolo dell’opera è ‘Il narcisista pessimista” e verrà messa all’asta“.

“Tutto il ricavato sarà devoluto in beneficenza a un progetto collegato al disco e su cui lavoro da un anno ed è una figata” -dichiara Fedez- “non vedo l’ora di potervi dire tutto“.

Pubblicata anche la tracklist del disco che contiene venti brani. Alcuni di questi già conosciuti: “Mille“, “Bella storia“, “Bimbi per strada“, “Meglio del cinema“, “Problemi con tutti” e il singolo portato a Sanremo con Francesca Michielin, “Chiamami per nome“.

Numerosi gli artisti che saranno presenti in “Disumano“: Tedua, Dargen D’Amico, CARA, Tananai, Crookers, Myss Keta e Speranza.

Immancabile il sostegno della moglie Chiara Ferragni che ha condiviso con altrettanto entusiasmo l’annuncio del nuovo album. I fan hanno prontamente risposto all’annuncio, dichiarando di non vedere l’ora di poter ascoltare il nuovo progetto.