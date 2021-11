“È stato divertente”, Sangiovanni e la prima volta di Giulia Stabile – FOTO

Una delle coppie più amate dai giovani, quella formata dal cantautore Sangiovanni e dalla ballerina Giulia Stabile, ha raccontato sui social una nuova esperienza condivisa insieme

Si sono conosciuti e innamorati all’interno della scuola di Amici, giungendo in finale e condividendo il podio. La ballerina Giulia Stabile e il cantautore Sangiovanni continuano ad accumulare singolarmente successi e a viversi la loro storia d’amore. Più uniti che mai, la coppia preferisce condividere poco della propria vita privata, decidendo cosa postare o meno riguardo la propria relazione. Riescono tuttavia ad accontentare i fan pubblicando alcune immagini di momenti vissuti insieme, come quello accaduto nella serata di domenica.

La prima volta di Giulia: Sangiovanni accompagna la fidanzata allo stadio

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SANGIOVANNI BABY💋👩🏻‍🎤 (@sangiovanni)

Nella serata di domenica Sangiovanni ha condiviso sui social un’esperienza vissuta insieme alla fidanzata Giulia Stabile, facendo divertire i fan. Si è trattato infatti della prima volta della ballerina allo stadio.

Il cantautore è appassionato di calcio e tifoso del Milan e in occasione della partita con la Roma, giocata allo Stadio Olimpico, ha assistito all’evento dal vivo. Al suo fianco la fidanzata che, da quanto raccontato dal diretto interessato, non era affatto informata sullo sport in questione.

“‘Ma cos’è il fuorigioco?’ ‘Cos’è il fallo?’ ‘Perché si riscaldano così?’ […] ‘Dimmi un po’ di nomi’ ‘Ma Ibra è il più forte?’ ‘Ma ti dà fastidio se ti chiedo tutte queste cose?’“. Una lunga serie di domande che Sangiovanni ha riportato come descrizione delle foto condivise dei due giovani.

“È stato divertente“, aggiunge successivamente. “Però li ho fatti vincere“, è il commento della ballerina al post. Il Milan ha infatti battuto la Roma 2-1, per la felicità del giovane tifoso.

La coppia, più affiata che mai, si districa tra i mille impegni lavorativi per potersi ritagliare del tempo insieme. Giulia è infatti una delle ballerine professioniste della ventunesima edizione di Amici e collaboratrice di Tu Si Que Vales. Sangiovanni invece è alle prese con gli ultimi lavori in studio per la registrazione del nuovo album che uscirà nei prossimi mesi.