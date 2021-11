Elisabetta Canalis ha deciso di non badare ai convenevoli, oggi ve la mostriamo come non l’avete mai vista. Il web non sa più dove guardare.

La bellissima Elisabetta Canalis ha voluto allietare i suoi fan con uno scatto davvero superbo. L’ex velina, diventata famosa grazie al tg satirico “Striscia la Notizia”, è molto attiva sui social ed ogni giorno è ricco di emozioni e di nuove scoperte.

Dopo diversi flirt più o meno fortunati con calciatori ed imprenditori, Elisabetta si è innamorata di Brian Perri, stimato chirurgo di Los Angeles, i due si sono sposati ed hanno dato alla luce la piccola Skyler Eva. Tutti e tre vivono una vita molto felice, tra l’America e l’Italia.

Elisabetta come può vola a casa del suoi genitori per permettere alla piccola di soli 8 anni di vivere i nonni materni. L’ex velina è una madre molto attenta e presente, spesso la vediamo su Instagram giocare con la Skyler e trascorrere ore di qualità con lei.

Elisabetta vanta 2,9 milioni di follower, tutti sono ben felici di partecipare, anche se virtualmente, alla sua quotidianità.

Elisabetta provoca i fan, tutti cadono nella sua trappola

