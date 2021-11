Il Tribunale di Milano gli ha concesso un permesso speciale ed il noto fotografo è partito con la fidanzata per la Puglia.

Solo tre settimane fa la Guardia di Finanza di Genova lo aveva sorpreso in un locale della città mentre aveva il permesso invece di andare a Roma. Parliamo di Fabrizio Corona che subito dopo questo episodio è stato costretto ad un fermo giudiziario con richiesta d’arresto vincolante da parte del giudice.

Il re dei paparazzi però ha avuto, per benemerito, un nuovo permesso in questo lungo ponte dei Morti e senza pensarci è sceso in Salento con la fidanzata Carolina Rossi ospite de Le Dune Porto Cesareo e del locale Isola Beach dove ha festeggiato tutta la notte di Halloween.

Fabrizio non si è limitato a questo, non appena è arrivato in Puglia la prima cosa che ha fatto è stato un gesto estremo. Vediamo cos’ha combinato?

Fabrizio Corona non si ferma mai, inarrestabile. Il tuffo in mare aperto ha dell’incredibile

“Te la meriti…bello vedere il bambino che vive in te 😊”, “Viva la libertà SEMPRE🔥”, “È dura non vedere il mare da anni…”. Questi solo alcuni dei messaggi che accompagnano l’ultimo video che ha postato Corona nella sua pagina Instagram e che ha ottenuto in poche ore oltre 550mila visualizzazioni.

Nello specifico lo vediamo mentre, a bordo di un gommone ad alta velocità, si toglie i pantaloni e super temerario si getta in mare aperto nonostante l’acqua non più calda di fine ottobre. Urla a squarciagola “Viva la libertà” poco prima di compiere questa trasgressione che solo un ragazzaccio come lui poteva fare.

Un bagno voluto e sentito intensamente in mezzo alle risate di chi era con lui in barca, compresa Carolina che ha ripreso il video e che poi Fabrizio ha ripostato anche sulla sua pagina. Il re dei paparazzi italiani avrà in mente altro prima del termine del suo permesso straordinario?