Precipita dal balcone di casa: uomo muore mentre esegue dei lavori domestici

Un pensionato di 74 anni è morto ieri a Fano (Pesaro e Urbino) precipitando dal balcone della sua abitazione mentre eseguiva dei lavoretti domestici.

È precipitato dal balcone della sua abitazione mentre effettuava dei lavori domestici. Ha perso così la vita un uomo di 74 anni nella mattinata di ieri a Fano, in provincia di Pesaro e Urbino. L’uomo stava montando una copertura al proprio condizionatore, quando improvvisamente ha perso l’equilibrio ed è caduto nel vuoto. Un volo dal quinto piano che non gli ha lasciato scampo. Inutile l’intervento dei soccorsi che hanno potuto solo constatarne il decesso.

Fano, precipita dal balcone mentre esegue dei lavori domestici: morto pensionato 74enne

Tragedia nella mattinata di ieri, domenica 31 ottobre, nel quartiere San Lazzaro di Fano, comune della provincia di Pesaro e Urbino. Un uomo è morto precipitando dal terrazzo del suo appartamento, sito al quinto piano di un palazzo in via del Ponte.

La vittima, Ugo Buratti, pensionato di 74 anni, riferisce la redazione de Il Corriere Adriatico, si trovava sul terrazzo dell’abitazione ed era intento a montare una copertura invernale al condizionatore, mentre i suoi familiari erano fuori casa. Improvvisamente ha perso l’equilibrio ed è caduto nel vuoto da un’altezza di circa 20 metri.

Leggi anche —> Due post su Facebook, poi la tragedia: donna uccide brutalmente il compagno

Immediato l’intervento dei vigili del fuoco e del personale medico del 118, ma per Buratti era ormai troppo tardi. I soccorritori non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso: troppo gravi le ferite riportate nella caduta. Da chiarire le cause che hanno provocato il tragico incidente. Tra le ipotesi, scrive Il Corriere Adriatico, anche quella secondo la quale il 78enne possa essere stato colto da un improvviso malore o da un giramento di testa che gli avrebbe fatto perdere l’equilibrio.

Leggi anche —> Omicidio-suicidio in un appartamento: uomo uccide la moglie e si toglie la vita

Il drammatico episodio ha sconvolto i residenti della zona e l’intera comunità del paese in provincia di Pesaro e Urbino che si sono stretti al dolore della famiglia del pensionato.