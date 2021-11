Fantacalcio, undicesima giornata: le probabili formazioni di Bologna-Cagliari

L’undicesima giornata di campionato si chiuderà stasera con il Monday Night Bologna-Cagliari: le probabili formazioni e le informazioni per il Fantacalcio.

Con il Monday Night di questa sera, che metterà di fronte Bologna e Cagliari, si concluderà l’undicesimo turno del campionato. In contemporanea si chiuderà anche la giornata di Fantacalcio con gli appassionati che potranno conoscere l’esito del weekend, attraverso il calcolo dei voti complessivi delle dieci gare andate in scena, e scoprire se sono arrivati punti nelle leghe a cui prendono parte.

Fantacalcio, Bologna-Cagliari: le probabili formazioni del Monday Night

A breve, Bologna e Cagliari scenderanno in campo sul terreno dello stadio Dall’Ara nell’ultimo match in programma dell’undicesima giornata di Serie A.

Il Bologna, reduce dalle due sconfitte contro Milan e Napoli, vuole tornare a fare punti nel tentativo di scalare posizioni in classifica. Al momento i rossoblù si trovano al tredicesimo posto e, con un successo, potrebbero agganciare Verona, Juventus ed Empoli a quota 15 punti. I sardi, invece, occupano l’ultimo gradino della classifica e sono a caccia di punti per uscire dalla tanto temuta zona retrocessione.

Di seguito le probabili formazioni della sfida che senza ombra di dubbio sarà seguita con attenzione anche dai fantallenatori, pronti a conoscere l’esito della giornata.

Leggi anche —> Fantacalcio, consigli sulla formazione da schierare nell’undicesima giornata di Serie A

Bologna (3-4-2-1): Skorupski, Soumaoro, Medel, Theate, De Silvestri, Dominguez, Svanberg, Hickey, Soriano, Barrow, Arnautovic. Allenatore: Sinisa Mihajlovic.

Indisponibili: Bonifazi, Kingsley, Viola, Schouten.

Ballottaggi: Hickey 60% – Dijks 40%; Medel 60% – Binks 40%; Arnautovic 60% – Orsolini 40%.

Cagliari (4-4-2): Cragno, Bellanova, Ceppitelli, Carboni, Lykogiannis, Nandez, Marin, Strootman, Deiola, Joao Pedro, Pavoletti. Allenatore: Walter Mazzarri.

Indisponibili: Dalbert, Walukiewicz, Keita B., Rog, Ceter.

Ballottaggi: Strootman 60% – Grassi 40%; Nandez 55% – Zappa 45%; Bellanova 55% – Godin 45%.

Arbitro: Davide Massa della sezione AIA di Imperia.

Leggi anche —> Fantacalcio, top e flop della decima giornata di campionato

L’appuntamento con il campionato è fissato al prossimo weekend: venerdì, alle 20:45, l’anticipo Empoli-Genoa aprirà la dodicesima giornata. In settimana, invece, andranno in scena le gare del quarto turno della fase a gironi di Champions, Europa e Conference League che vedranno in campo sette squadre italiane.