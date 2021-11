Alex e Soleil sono due dei concorrenti più amati di questa edizione del GF Vip: di recente i due si sono avvicinati tantissimo, scatenando un po’ di polemiche

Soleil e Alex sono ogni giorno più vicini nella casa del GF Vip. Tra loro è cominciato tutto come una splendida amicizia, fino a che non è scattato un bacio a causa di un gioco che è stato imposto dalla produzione del programma. Delia Duran, la moglie di Alex, nonostante sia molto nota per la sua gelosia, disse di conoscere bene suo marito e di non avere nulla di cui preoccuparsi. Infatti era abbastanza certa che tra di loro non ci fosse altro che un rapporto fraterno. Ad oggi Delia non è più di questo avviso.

GF Vip, Soleil e Alex si baciano ancora: la reazione di Delia Duran

Infatti la scorsa sera Alex e Soleil si sono baciati di nuovo, quando lui ha deciso di dare una lezione di baci cinematografici a lei e Sophie. Diventata sempre più evidente la chimica tra i due, anche agli occhi di Delia che ha deciso di scrivere una lettera a suo marito e di pubblicarla nelle storie di Instagram. “Qualche settimana fa ho detto in un’intervista che tra te e Soleil c’era solo una spontanea e sincera amicizia, così come con Davide. Ma da quella volta tutto sta cambiando. È vero che siamo essere umani Alex e possiamo sbagliare, ma questo non significa perseverare“. Delia, infatti, ha sottolineato di aver cambiato idea guardando meglio la diretta. “Mi sembra di non riconoscerti perché non realizzi che alcuni gesti, decisamente troppo intimi, feriscono me e, dalla gente che ti vede, vengono fraintesi. Il tuo comportamento negli ultimi giorni mi sta facendo vacillare“.

E poi ha concluso con un ultimatum: “Se il nostro destino è quello di continuare a camminare insieme per tutta la vita, accompagnati dall’amore che proviamo l’uno per l’altra, torna ad essere l’Alex che tutti noi conosciamo“.