Giulia Salemi continua a condividere attimi di vita sui social e lo ha fatto anche in occasione di Halloween: le immagini postate hanno emozionato i suoi fan

Tra i numerosi impegni di lavoro Giulia Salemi trova sempre il modo di dedicare il suo tempo alla famiglia e in particolar modo al fidanzato, Pierpaolo Pretelli. Proprio nei giorni scorsi la showgirl ha raggiunto quest’ultimo a Roma, dove è impegnato con Tale e Quale Show. In occasione della festa di Halloween ha passato alcuni giorni non solo in sua compagnia, ma insieme ad alcune persone speciali. Le immagini condivise sui social hanno emozionato e commosso i fan.

LEGGI ANCHE -> Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti: esce dopo anni un particolare sulla loro separazione

“Una splendida famiglia”: Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli commuovono i fan

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia Salemi (@giuliasalemi)

La coppia non è solita condividere i momenti passati insieme al figlio di Pierpaolo, il piccolo Leonardo, nonostante quest’ultimo abbia instaurato un ottimo rapporto con la fidanzata. In occasione della festa di Halloween la coppia ha però deciso di pubblicare foto e video di alcuni momenti vissuti insieme al bambino, che ha potuto conoscere per la prima volta la sorella minore di Giulia, Margherita.

Tra i due bambini si è formata subito chimica e dopo un iniziale timido approccio i due hanno passato il weekend giocando e divertendosi insieme. Le immagini condivise hanno fatto sognare i fan che si sono emozionati dinnanzi al quadro di famiglia unita e felice.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> “Domenica In”, Mara Venier zittita in diretta: il siparietto ha gelato lo studio

Giulia e Pierpaolo, più innamorati che mai, hanno portato i bambini al parco giochi dove si sono divertiti a intrattenerli e a costruire ricordi. “Il miglior Halloween di sempre“, scrive Salemi pubblicando una foto insieme al compagno e a Leonardo e Margherita. Numerosi i commenti da parte di amici e fan che sognano di poter vedere presto la loro famiglia allargarsi.

LEGGI ANCHE -> Elodie ha già voltato pagina? Avvistata in compagnia sotto casa di Diletta Leotta

Entrambi non hanno fatto mistero di come sentano di aver trovato “la persona giusta”, esternando più volte la volontà di costruire un futuro insieme. Che questo Halloween abbia rappresentato una “prova” per loro? Se così fosse sembra essere stata pienamente superata.