L’outfit indossato da Guendalina Tavassi durante la notte di Halloween ha lasciato i suoi fans senza parole: lei è sexy da morire!

Guendalina Tavassi ha saputo conquistare il pubblico italiano durante la sua esperienza al Grande Fratello, vissuta ben dieci anni fa. Oggi la showgirl ha 35 anni e continua ad ammaliare i suoi fans sopratutto sui social, dove pubblica ogni giorno scatti di vita quotidiana e selfie bollenti. L’ultima fotografia più di tutte le altre ha lasciato i followers senza parole: il costume che Guendalina ha scelto per Halloween è davvero sexy!

Guendalina Tavassi sexy più che mai, fans sconvolti

Dopo l’esperienza al Grande Fratello Guendalina è riuscita a costruirsi un posto tutto suo nel mondo dello spettacolo: in poco tempo è diventata una vera e propria vip ed è stata chiamata a partecipare come opinionista in diversi programmi televisivi. Inoltre, con l’avvento di Instagram e di tutti i social network, molti brand l’hanno scelta come volto pubblicitario. Solo su Instagram la Tavassi conta quasi un milione e mezzo di followers!

L’ultima foto pubblicata su Instagram ha lasciato i fans di Guendalina senza parole: per festeggiare la notte di Halloween si è vestita da coniglietto sexy, e invece di 35 ani ne dimostra 21. I suoi followers non si sono fatti attendere e hanno pubblicato centinaia di commenti d’apprezzamento. Grazie alle Instagram stories pubblicate durante la serata sappiamo che la showgirl ha trascorso la notte in casa, in compagnia di un gruppo di amici. Una festa tranquilla per passare le feste in sicurezza e allegria!

Nonostante gli outfit bollenti la showgirl sa sempre essere di classe. “L’eleganza non è un modo di vestire, essere eleganti significa saper dire: grazie, prego, permesso, per favore e scusa. Perché puoi anche vestire bene, ma se non sei educato i tuoi abiti sono solo un travestimento” ha scritto su Instagram, ed effettivamente ne è ottimo esempio!