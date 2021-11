“Domenica In”, Mara Venier zittita in diretta: il siparietto ha gelato lo studio. Mai successo prima

Durante il suo programma della domenica la conduttrice è stata improvvisamente ripresa da un collega per il suo naturale divagare e non arrivare al sodo.

Come ogni domenica pomeriggio è andata in onda una nuova puntata dello show di Rai 1 con la meravigliosa conduzione della veneziana Mara Venier. Tanti gli ospiti in studio ieri, tra questi anche il regista Ferzan Ozpetek giunto per raccontare i suoi ultimi trascorsi e progetti cinematografici.

Si sa che la showgirl negli ultimi anni tende a divagare le discussioni e a non arrivare mai al sodo, le piace parlare all’infinito con i suoi ospiti e non rispettare, a volte, la scaletta con le tempistiche stabilite dalla regia.

Un aspetto che però ai telespettatori mette sempre di buon umore, caratteristica che però, non sembra essere stata apprezzata dal giornalista Giorgino che ieri le ha chiesto urgentemente la linea per una speciale del Tg1. Un siparietto che ha decisamente gelato sia Mara che lo studio.

NON PERDERTI ANCHE –> Belen Rodriguez incontenibile. Qualcuno non sarà troppo felice del suo successo

Mara Venier contro Giorgino, botta e risposta senza tregua

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ziamaralineettavenier (@ziamaralineettavenier)

LEGGI ANCHE –> “Ballando con le stelle” Selvaggia Lucarelli non ci sta: “Non lavoro così!”

Ieri era in corso il G20 a Roma e per aggiornare il pubblico della rete ammiraglia, il Tg1 ha chiesto alla Venier la linea per fare il punto della situazione su ciò che stava accadendo.

Quando la regia le ha comunicato questa notizia lei è esplosa subito con un fragoroso: “Ma è una cosa molto breve? Ditemi qualcosa. Mi lasciate così, nessuno parla, ma che uomini siete?”. La risposta le è arrivata direttamente dal giornalista collegato e pronto a prendere la linea.

“Saremo brevissimi, perché non vogliamo certamente disturbare il regolare andamento della vostra trasmissione”. Mara ha provato a prendere la parola per salutarlo educatamente ma quest’ultimo ha proseguito imperterrito:

“Io mi chiamo Francesco Giorgino e sono il conduttore di questa edizione speciale del Tg1, la terza che facciamo da lunedì scorso e naturalmente prenderemo la linea intorno alle ore 16”.

La conduttrice si è limitata quindi ad un “Grazie a Francesco Giorgino”, senza ulteriori commenti. Una doccia fredda per Mara che per la prima volta nella sua carriera è stata gelata ed interrotta senza possibilità di replica. Un rospo che probabilmente farà fatica a mandare giù.