Meghan Markle scandalosa, il regalo è imbarazzante e il web la odia

Meghan Markle di nuovo sotto i riflettori, il regalo non è stato apprezzato: poteva fare di più! Il web sembra odiarla.

La Duchessa del Sussex Meghan Markle è tornata al centro del gossip internazionale per un gesto un po’ azzardato. Come ha raccontato il Daily Mail, infatti, uno dei temi sociali che più stanno a cuore alla duchessa è quello del congedo medico e familiare retribuito. In questo periodo negli Stati Uniti tantissimi lavoratori stanno facendo gli straordinari per portare avanti la campagna a sostegno del congedo retribuito, e la Markle ha deciso di ringraziare tutti quanti facendogli un regalo.

Potrebbe interessarti leggere anche —> Harry, pericolo imminente: il pronostico da incubo sul futuro con Meghan Markle

Meghan Markle insultata su internet, poteva fare di meglio?

Potrebbe interessarti leggere anche —> Il principe Harry e Meghan Markle ricevono una nomina importante e prestigiosa

È stato il regalo scelto dalla Duchessa a sorprendere tutti quanti: Meghan infatti ha deciso di regalare a tutti i lavoratori di PL+US, il gruppo che gestisce la campagna nazionale per ottenere il congedo entro il 2022, un buono Starbucks da 25 dollari attraverso l’organizzazione no-profit Archewell. Il primo a comunicare la notizia è stato Neil Sroka, direttore della comunicazione del gruppo PL+US: “La duchessa del Sussex ha comprato a tutti qualche tazza di caffè mentre stiamo facendo gli straordinari” ha scritto su Twitter.

Il tweet pubblicato è stato mal interpretato da parecchi utenti, che hanno valutato il gesto come “pietoso”. “Un po’ di caffè? Questo è tutto? Un buon affare per cercare attenzioni sui social media, suppongo” ha scritto un utente sotto al post di Sroka. Effettivamente si potrebbe pensare che da una donna così ricca un caffè sia un regalo quasi ridicolo, ma in realtà i lavoratori del gruppo lo hanno apprezzato sinceramente. Dopotutto non ci si può certo aspettare molto altro!

Il direttore stesso è intervenuto per placare gli animi e rinnovare il ringraziamento a Meghan Markle: “Ho ricevuto tanti commenti e voglio chiarire un punto: la duchessa ha dato a ciascun membro del nostro staff 25 dollari per il caffè. Potrà non significare molto per qualcuno, ma per la nostra squadra è stata una piacevole sorpresa” ha pubblicato.