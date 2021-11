Michelle Hunziker-Eros Ramazzotti, emerge a distanza di anni un particolare sulla separazione. Inquietante

La storia s’amore tra la showgirl ed il cantante ha segnato profondamente milioni di persone e la stessa vicenda ha delle ombre oscure ancora oggi dopo 19 anni.

Ieri sera è partita la nuova stagione di “All Together Now” con alla guida la scoppiettante Michelle Hunziker, una delle conduttrici più amate del nostro Paese e che da anni ormai racconta l’Italia con ironia e sagacia acuta.

La conduttrice però non è sempre stata così allegra e spigliata, è nella memoria di tutti, ancora nitidissimo, il periodo nero che la convolse nel 2002 proprio a cavallo della separazione con il compagno Eros Ramazzotti.

Una storia d’amore iniziata nel 1995 e che fece sognare come nelle favole milioni di persone che si entusiasmarono per l’unione della bionda svizzera timida e incerta e del cantante italiano nel momento del suo decollo iniziale.

Dopo 19 anni dalla separazione torna parlare di quel periodo il giornalista di Novella 2000, Alessi. Spuntano informazioni molto intime sulla coppia.

LEGGI ANCHE –> Nuova fiamma per Francesco Montanari, volta pagina dopo Andrea Delogu: il nome

“Frequentazioni pericolose” di Michelle hanno rovinato tutto, i dettagli

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da All Together Now 2021 Italia (@alltogethernowita)

NON PERDERTI ANCHE –> Royal Family, le condizioni della Regina Elisabetta dopo il ricovero

Alessi ha rivelato: “Mi ricordo tanti anni fa, Aurora era piccola, quando Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker si erano separati che tra loro i ferri non erano corti, ma cortissimi”.

Per lui, Michelle, stava attraversano il periodo più buio della su vita: “Lui passava un momento di passaggio della sua carriera, lei s’era persa in frequentazioni quasi pericolose e fuorvianti. Certo, lei taceva, lui era prudente, era pur sempre la mamma di sua figlia”.

A dire queste parole il giornalista di Novella 2000 Roberto Alessi, che ricorda con rammarico non solo il periodo incerto di Michelle legato alla sua partecipazione alla setta, ma anche quello del dopo divorzio che ha gettato nello sconforto la ex coppia da poco diventata genitore di Aurora.

E proprio per il bene della figlia i due negli anni successivi hanno cercato di ristabilire una normale quotidianità e condivisione d’intenti. Tanto che oggi sembra che Michelle ed Eros oggi abbiano finalmente ritrovato la pace persa prima e durante al separazione.

“Lui rimane uno dei miei cantanti preferiti, lei, come la chiama Antonio Ricci di Striscia, in tv è ‘come il sole’. E ad Aurora non può̀ che far bene”, conclude il redattore della rivista al termine della confidenza sui tre personaggi dello spettacolo.