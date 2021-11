Rossella Fiamingo, costume da Halloween aderente: più bollente di Diletta Leotta – FOTO

Rossella Fiamingo scatenata ad Halloween, per il suo costume sceglie di emulare l’amica Diletta Leotta: il risultato è da urlo

E’ una delle atlete più seguite d’Italia e anche una delle più affascinanti. Da anni, Rossella Fiamingo è sulla cresta dell’onda. La spadista azzurra ha contribuito, quest’estate alle Olimpiadi di Tokyo, alla spedizione più fortunata di sempre dello sport tricolore. Tra le 40 medaglie, figura anche la sua e quelle delle sue compagne, di bronzo, nella competizione a squadre.

Un po’ di rammarico per la competizione individuale, ma l’intenzione è quella di riprovarci tra qualche anno, a Parigi, nel 2024. Per provare a bissare lo splendido argento di Rio 2016 e chissà, magari fare anche meglio.

Dopo un breve periodo di riposo, Rossella ha ripreso gli allenamenti. Tra qualche settimana, in Estonia, si riparte con la Coppa del Mondo, in una stagione che culminerà con i Mondiali al Cairo nel 2022. Ma ogni tanto c’è spazio per un po’ di relax, come in occasione della serata di Halloween.

Rossella Fiamingo lancia la ‘sfida’ a Diletta, il costume alla Angelina Jolie fa impazzire Instagram: fisico da sballo

